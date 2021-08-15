Taliban'ın Kabile girmesinin ardından Afganistan'dan kaçan Gani'ye tepkiler çığ gibi: Lanet olsun
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Taliban'ın Kabile girmesinin ardından Afganistan'dan kaçan Gani'ye tepkiler çığ gibi: Lanet olsun

Taliban'ın Kabile girmesinin ardından Afganistan'dan kaçan Gani'ye tepkiler çığ gibi: Lanet olsun
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Taliban, Afganistan'daki 31 kent merkezini ele geçirmesinin ardından Kabil'e girdi. Taliban'ın Kabil'i almak için müzakereleri sürerken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani Tacikistan'a kaçtı. Gani'nin ülkeyi terk etmesine tepkiler, çığ gibi yükseldi. Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun" ifadelerin kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı.
Sabah saatlerinde Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, 2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, Afganistan'ı terk etti.
Gani, dün yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.
Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullandı.
Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun." ifadelerin kullandı.
Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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