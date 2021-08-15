Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek
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Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından bölgeden yeni görüntüler de gelmeye başladı. Afganistan'da bağımsız film yönetmeni ve senarist Sahra Karimi, kaçtığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Taliban şehre girdi, bizler kaçıyoruz. Herkes korkuyor. Bu, korku filminden bir kesit değil, Kabil'in gerçekliği" dedi.

Taliban güçleri, Afganistan hükümetine karşı yürüttüğü çatışmalarda 34 kent merkezinden 31'ini ele geçirdi. Yeni hedef olarak Kabil'i belirleyen ve kente giren Taliban güçleri nedeniyle, Kabil'den kaçış başladı. Afganistan'da bağımsız film yönetmeni ve senarist Sahra Karimi de sosyal medya hesabından kaçış görüntülerini paylaştı.

"HERKES BURADAN KAÇIYOR"

Karimi paylaşımının üzerine, "Taliban şehre girdi, bizler kaçıyoruz. Herkes korkuyor. Bu, korku filminden bir kesit değil, Kabil'in gerçekliği. Geçen ay bu şehirde film festivali yaptik. Şimdi herkes buradan kaçıyor. Bunları görmek içimizi burkuyor. Dünya tüm bunlara seyirci kalıyor" notunu düştü.

MÜZAKERE YOLUYLA ALMAK İSTİYORLAR

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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