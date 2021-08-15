Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından bölgeden yeni görüntüler de gelmeye başladı. Afganistan'da bağımsız film yönetmeni ve senarist Sahra Karimi, kaçtığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Taliban şehre girdi, bizler kaçıyoruz. Herkes korkuyor. Bu, korku filminden bir kesit değil, Kabil'in gerçekliği" dedi.