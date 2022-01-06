Afgan-Türk Maarif okullarında mezuniyet töreni yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afgan-Türk Maarif okullarında mezuniyet töreni yapıldı

Afgan-Türk Maarif okullarında mezuniyet töreni yapıldı
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları erkek, kız liseleri ve ilkokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan- Türk Maarif Okulları erkek, kız liseleri ve ilkokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Mezar-ı Şerif'teki bir salonda düzenlenen mezuniyet törenine, TMV Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Abdulcelil Alpkıray, Belh Eğitim Müdürü Şeyh Abdulcelil Şehithil, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Sağır, TMV olarak her koşulda Afganistan halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

Eğitim alanında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini ifade eden Sağır, amaçlarının halkına, devletine ve ailesine hizmet edecek bireylerin yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Sağır, böyle bir dönemde Afgan-Türk Maarif okullarından 123 öğrencinin mezun olmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Belh Eğitim Müdürü Şehithil de Afganistan ile Türkiye arasında tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu vurguladı.

Eğitim müdürlüğü olarak kız ve erkek öğrencilerin eğitimine önem verdiklerini dile getiren Şehithil, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizdi.

Şehithil, "Bizim gençlerimize eğitim veren ve her alanda bize destek veren Türkiye'ye teşekkür ederiz". dedi.

Şiirler ve ilahilerle devam eden tören, 123 öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları

 Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

 Dışişleri: Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak

Dışişleri: Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title