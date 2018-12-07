Afgan "Küçük Messi" ve Ailesi Taliban Tehdidi Nedeniyle Yaşadıkları Şehri Terk Etti

2016'da çöp poşetlerinden yaptığı Messi formasıyla fotoğrafı çekilince dünya çapında ün kazanan 7 yaşındaki Afgan Murtaza Ahmadi ve ailesi, Taliban'dan gelen tehditlerin ardından yaşadıkları şehri terk etmek zorunda kaldı.

Afganistan'ın güneydoğusunda, nüfusunun çoğu Şii olan Gazne'de yaşayan ailenin başkent Kabil'e taşındığı bildirildi.

AFP'nin haberine göre, aile 2016 yılında kısa bir süre Pakistan'a geçerek, sığınma talep etmiş ancak paraları bitince geri dönmek zorunda kalmıştı.



Murtaza Ahmadi, henüz 5 yaşındayken mavi-beyaz çizgili Arjantin Milli Takımı'nın formasını plastik poşetten yapmış ve üzerine de kalemle "10 Messi" yazmıştı.

Ahmadi'nin çekilen fotoğrafı tüm dünyaya yayılmıştı. Ahmadi, daha sonra Katar'da Lionel Messi ile bir araya gelmişti.