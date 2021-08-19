Afgan gazeteciden canlı yayına damga vuran sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
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Afgan gazeteciden canlı yayına damga vuran sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Afgan Gazeteci Nazira Karimi, Pentagon sözcüsüne "Cumhurbaşkanım nerede" diye sormasının ardından bu kez de Mustafa Kemal Atatürk sözleriyle gündeme oturdu. Karimi katıldığı CNN Türk canlı yayınında, "Ben Atatürk'ü çok iyi hatırlıyorum. Keşke Atatürk'ü daha çok dinleselerdi, onun yolundan gitselerdi. O zaman bunları yaşamazdık" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'a girmesinin ardından 90'lı yılları yaşayan gazetecilerden de art arda dikkat çeken sorular geliyor. Daha önce NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Afganistan hakkında düzenlediği basın toplantısında "Lütfen Taliban'ı tanımayın" sözleriyle gündeme oturan Afgan gazeteci Lailuma Sadid'in ardından bu kez de Nazira Karimi, Pentagon sözcüsüne "Cumhurbaşkanım nerede" diye sorarak gündem oldu.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN ATATÜRK SÖZLERİ

Bugün, en çok konuşulan isimlerin başında gelen gazeteci, CNN Türk'e canlı yayında röportaj verdi. Karimi'nin canlı yayın sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kullandığı sözler çok beğenildi.

"YOLUNDAN GİTSELERDİ BÖYLE OLMAZDI"

Liderlerinin, Atatürk'ün yolundan gitmeleri gerektiğini belirten Karimi, "Ben Atatürk'ü çok iyi hatırlıyorum. Türkiye ve Afganistan arasındaki iyi ilişkileri hatırlıyorum. Keşke Atatürk'ü daha çok dinleselerdi, onun yolundan gitseydi. O zaman bunları yaşamazdık" ifadelerini kullandı.

"TALİBAN'IN DEĞİŞECEĞİNE İNANMIYORUM"

Taliban'ın değişeceğine inanmadığını da sözlerine ekleyen Karimi, şunları söyledi:

"Taliban'ın değişeceğine inanmıyorum, verilecek uluslararası destek onları değiştirmeyecektir. Taliban'a mesaj yollamak istiyorum. Değiştiyseniz bunu gösterin, ideolojinizi de değiştirin. Afgan kadınları vazgeçmeyecek ve haklarını korumaya devam edecek. Ben de uzakta bile olsam onların sesi olmaya devam edeceğim.

Madem değiştiler bayrağımıza dokunmasalardı. Onlar Afgan bayrağını indirdi. eğer değiştilerse Afgan bayrağı ve kendi bayraklarını yan yana assınlar. Afganistan bayrağı benim kimliğim, o bayrak benim! Şimdi de yanımda ve onu öpüyorum"

Afgan gazeteciden canlı yayına damga vuran sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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