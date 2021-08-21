Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılan muameleye isyan etti: Mide bulandırıcı
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Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılan muameleye isyan etti: Mide bulandırıcı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Afgan bir kızın kendisine yazdığı mektubu paylaşan Jolie, Afgan mültecilerin yerinden edilmesi ve yük gibi görülmesi için de "Mide bulandırıcı" yorumunu yaptı.

Daha önce bir Instagram hesabı kullanmayan oyuncu Angelina Jolie, temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine yer vermek için bir hesap açtı. Oyuncu, hesabından ilk yaptığı paylaşımda Afgan bir kadının yazdığı mektubu yayınladı.

"MÜCADELE EDENLERİN HİKAYELERİNİ PAYLAŞMAK İÇİN GELDİM"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu, Afganistan'daki genç bir kızdan bana gönderilen bir mektup. Şu anda Afganistan halkı sosyal medyada iletişim kurma ve kendilerini özgürce ifade etme yeteneklerini kaybediyor. Bu yüzden, dünyanın dört bir yanında temel insan hakları için mücadele edenlerin hikayelerini ve seslerini paylaşmak için Instagram'a geldim.

"AFGANLARIN YERİNDEN EDİLMESİ MİDE BULANDIRICI"

11 Eylül'den iki hafta önce Afganistan sınırındaydım ve burada Taliban'dan kaçan Afgan mültecilerle karşılaştım. Bu yirmi yıl önceydi. Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlikten bir kez daha yerinden edilmelerini izlemek mide bulandırıcı.

Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılan muameleye isyan etti: Mide bulandırıcı

"GERİ DÖNMEYECEĞİM, YARDIM ETMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIM"

Bu kadar zaman ve para harcamak, kan dökmek ve sırf bu noktaya gelmek için can kaybetmek, anlaşılması neredeyse imkansız bir başarısızlıktır. On yıllardır dünyanın en yetenekli insanlarından bazıları olan Afgan mültecilerin nasıl bir yük gibi muamele gördüğünü izlemek de mide bulandırıcı. Aletleri ve saygıları olsaydı, kendileri için ne yapacaklarını bilerek. Ve sadece eğitim almak isteyen değil, bunun için savaşan pek çok kadın ve kızla tanışmak.

"Kendini adamış diğer insanlar gibi ben de geri dönmeyeceğim. Yardım etmenin yollarını aramaya devam edeceğim. Ve umarım bana katılırsın."

Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılan muameleye isyan etti: Mide bulandırıcı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılan muameleye isyan etti: Mide bulandırıcı - Haberler Magazin
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