Afey Bölgesine 'Yıldırım' destek
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Afey Bölgesine 'Yıldırım' destek

Afey Bölgesine 'Yıldırım' destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye birbiri ardına meydana gelen afetlerle mücadele ederken, Yıldırım Belediyesi afet bölgelerinin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Muğla'da çıkan orman yangınlarını söndürmek için 15 kişilik arama kurtarma ekibi ve 7 aracını bölgeye gönderen Yıldırım Belediyesi, şimdi de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım elini uzattı. Yıldırım Belediyesi ile Derya-i Şefkat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin iş birliğinde başta gıda olmak üzere, temizlik malzemesi, hasta ve çocuk bezi Kastamonu'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

SEL BÖLGESİNE YARDIM SÜRÜYOR

Yıldırım Belediyesi, Batı Karadeniz'de yağışların etkili olmaya başladığı ilk günden beri bölgeye sosyal destek yardımlarını sürdürüyor. Yaraları sarmak için bütün imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı ekiplerimizi afet bölgesine gönderdik. Bölgede 2 iş makinamız ve 2 kamyonumuz hali hazırda çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda bölge insanımızın da temel ihtiyaç malzemesi temini noktasında hazırlıklarımızı tamamladık. Gıda ve temizlik malzemesinden oluşan paketlerimizi Kastamonu'ya uğurlamak üzere yola çıkarıyoruz. Bu zorluğu da birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Oktay Yılmaz, ülkenin güneyinde meydana gelen yangınlara karşı 5 arazöz, 2 sivil savunma aracı olmak üzere toplamda 15 ekibi bölgeye gönderdiklerini anımsatarak, Yıldırım Belediyesi olarak her koşulda olası bir afete karşı ekiplerinin hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

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