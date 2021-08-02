Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım sistemi çökertiyor
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Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım sistemi çökertiyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yangınların devam ettiği Bodrum'a giderek bölgedeki yardım çalışmalarına katıldı. Son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Levent, gönderilen yardımlarla ilgili de "Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile Türkiye'nin çeşitli yerlerine yardım ulaştıran Haluk Levent, ülkeyi etkisi altına alan yangınlar için afet bölgelerine giderek yardım çalışmalarına katıldı.

"YANGIN TERMİK SANTRALE YAKLAŞIYOR, HAVADAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Derneğindeki 37 bin saha çalışanından yargın bölgelerine gitmesini isteyen Haluk Levent, yangınların devam ettiği Bodrum'daki lojistik destek birimine gitti. Yardımların yapıldığı bölgeden video paylaşan Haluk Levent, "Bodrum'da lojistik destek birimindeyiz. Herkes canhıraş çalışıyor. Ören'de termik santrale yaklaşma durumu var, havadan destek bekliyoruz. Çökertme, Bozalan, Mazı, Ören, Gökbel bölgeleri zorda" ifadelerini kullandı.

Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım sistemi çökertiyor

"SİSTEMSİZ YARDIM SİSTEMİ ÇÖKERTİYOR"

Bölgedeki çalışmalardan bahseden ünlü isim, vatandaşları yardım konusunda da uyardı. Fazla gönderilen yardımların faydasının olmadığını söyleyen Haluk Levent, "Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Kilitleniyor her yer. Lütfen yapmayın. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" dedi.

Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım sistemi çökertiyor
Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım sistemi çökertiyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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