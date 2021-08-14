Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi nedir? Hangi şehirler afet bölgesi olarak ilan edildi? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bölgede halka seslenen Erdoğan, Batı Karadeniz'in afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar afet bölgesi nedir, ne demek? Afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama geliyor? Afet bölgesi ilan edilen iller, şehirler ve bölgeler neresidir? merak etti. Detaylar sizlerle...

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 25'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Karadeniz'in afet bölgesi olduğunu açıkladı. Bunun ardından nereler afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi nedir, ne anlama geliyor merak edildi. Peki, Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi nedir? Hangi şehirler afet bölgesi olarak ilan edildi?

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?

Yangın, heyelan, sel, deprem vb. gibi doğal afetler sonucunda bazı bölgelerde yaşam olumsuz etkilenmektedir. Bu bakımdan doğal afetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için bazı bölgeler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde hasarlar kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki vatandaşlara birçok destekten faydalanabiliyor. Kısacası afet bölgesi kapsamında olan yerler ve kişiler bazı desteklerden yararlanabilmektedir.

NERELER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bu arada diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi aynısını söylüyorum genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın ve Sinop."

Bölgede halka seslenen Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Buna göre afet bölgesi ilan edilen yerler:

- Kastamonu

- Bartın

- Sinop

şehirlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Salı başlayan yoğun yağışlar Kastamonu, Bardın ve Sinop illerimizde maalesef büyük sel felaketlerine neden oldu. Kastamonumuzda Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz bu yağışlardan en çok etkilenen yerler oldu. Bartın'ın Ulus, Sinop'un Ayancık ilçelerinin kimi köyleri de selden ciddi manada etkilenen yerler arasında. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başınız sağolsun diyorum. Bartın'da kaybolan vatandaşımız için çalışmalar sürüyor.

''DEVLET OLARAK SİZLERLE BERABERİZ''

Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil ABD'si de böyle, Kanada'sı, Avrupa'nın bir çok ülkesi böyle. Bir felakettir gidiyoruz ve temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. Aynen burada olduğu gibi sel felaketlerini oralarda yaşadık. Hamdolsun bu yangınların hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Ülkemizin kuzeyinde ise işte burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik. Kastamonu ve çevresindeki illerde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü ülkemizin ortak üzüntüsüdür. Felaketin ilk anlarından itibaren devlet olarak sizlerle beraberiz.

19 HELİKOPTER 1 İHA HİZMETTE

AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte tüm araç gereçlerle buradayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve diğer pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor. Evlerin damlarından vatandaşlarımızı kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin onların kahramanca tüm o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımızdır.

Hasar tespit çalışmaları 3 ilde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Kurumlara ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi içinde çalışmalara başladık. Can kayıpları dışında her türlü kaybı telafi edecek güce sahiptir bunda endişeniz olmasın.

"BİR OLMAMIZ LAZIM"

Bu işin siyaseti olmaz. Ama bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Bu afetlerin neyin gelip nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. 1 gram iş üretemeyenler konuşuyor. Biz işimize bakacağız. Onların bu yaklaşım bizi üzmez, böyle bir zamanda bir olmamız lazım.

Bozguncular burada da ortaya çıkabiliyor. Ama milletimiz bunlara itibar etmiyor. Hayatı acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak, önümüzdeki engelleri o kadar kolay aşarız. Bunun için hep geçmişten ders alarak geleceğe bakıyoruz. Evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh, daha güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizi çok parlak bir gelecek beklediğine inanıyoruz.

ORMAN YANGINLARINA DA DEĞİNDİ

Ormanlarımız yandı bitmedik ki. 19 senede biz bu ülkede 5,5 milyar ağaç diktik. Nasıl diktiysek yine dikeceğiz. Küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız. Şimdi konuşuyorlar, ne yangın ne sel bölgelerine giderler sadece oturdukları yerden gazel okurlar.

Şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda insanlarımızın önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü, baskıyla, terörle, kumpasla engelleyemeyenler son günlerde kin ve nefret siyasetiyle biz birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız.