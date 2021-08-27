Afet bölgelerinde yaralar TOKİ eliyle sarılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bütün doğal afetlerde olduğu gibi yangından sonra da yaraların sarılması için idarenin yapı inşaatı sorumluluğunu yerine getirdiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bütün doğal afetlerde olduğu gibi yangından sonra da yaraların sarılması için idarenin yapı inşaatı sorumluluğunu yerine getirdiğini bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin dört bir yanında sosyal konuttan kentsel dönüşüme, sosyal donatıdan millet bahçesine kadar pek çok proje hayata geçirilirken, bir yandan da deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerden sonra ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşların yaralarının sarıldığı belirtildi.

Afetlerden sonra inşaat yapım işleri TOKİ tarafından yürütülürken, hak sahibi belirleme, borçlandırma veya afetzedelere sözleşme imzalatma gibi işlemler ise diğer ilgili kurumlarca gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da yapımını tamamladığı deprem konutlarını çok kısa bir sürede teslim eden TOKİ'nin, Giresun'da yaşanan sel sonrası konut ve dükkanların inşasına başladığı, Dereli ve Doğankent'teki projelerin tamamlanma aşamasına geldiği, İzmir depreminden etkilenen bölgelerde de inşa çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.

Yangından etkilenen bölgelerde yapımına başlanan evlerin

TOKİ, Rize'de yaşanan sel ve heyelanların ardından ilçe ve köylerde yeni konutların inşa çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bütün doğal afetlerde olduğu gibi yangından sonra da yaraların sarılması için TOKİ, yapı inşaatı sorumluluğunu yerine getiriyor. Bunun haricinde borçlandırma, sözleşme imzalatma ve hak sahibi belirleme gibi diğer işler ise sorumlu ilgili diğer kurumlar tarafından yerine getiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda afetler sonrası ilk saatlerde çalışmalarına başlayan TOKİ, yanan bölgelerde evlerini kaybeden vatandaşlar için yöresel mimariye uygun, ahırı, deposu, bahçesi olan köy evleri projeleri hazırlayarak inşaatlara başladı.

TOKİ tarafından yapımına başlanan evlerin 1 yılda tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü