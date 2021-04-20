AFAD zodyak bot ve drone ile arama kurtarma çalışması başlattı

AFAD zodyak bot ve drone ile arama kurtarma çalışması başlattı Edirne'de Tunca Nehri kıyısındaki balıkçı teknesinin yerinde olmadığı tespit edilen 80 yaşındaki Abdi Özer'i kurtarmak için AFAD, zodyak bot ve drone ile çalışma başlattı.

AFAD zodyak bot ve drone ile arama kurtarma çalışması başlattı

EDİRNE - Edirne'de Tunca Nehri kıyısındaki balıkçı teknesinin yerinde olmadığı tespit edilen 80 yaşındaki Abdi Özer'i kurtarmak için AFAD, zodyak bot ve drone ile çalışma başlattı.

Edirne'nin Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, 80 yaşındaki babası Abdi Özer'e ulaşamadıklarını belirterek, Edirne İl Jandarma Komutanlığına müracaatta bulundu. Jandarma ekipleri ve köy halkı tarafından yapılan araştırmalarda 80 yaşındaki Özer'e ait balıkçı teknesinin de Tunca Nehri kenarında olmadığı tespit edildi. Durumun AFAD ekiplerine bildirilmesi ardından, AFAD ekipleri tarafından Tunca Nehri'nde zodyak botlarla ve drone ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI