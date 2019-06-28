AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret

AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

AFAD'tan Vali Soytürk'e ziyaret

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen başkanlığındaki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen Başkanlığında Müdahale Dairesi Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD'ın Suriye ile Kilis'teki çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdiği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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