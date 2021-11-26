AFAD sehven 'Radyoaktif serpinti tehlikesi' mesajı gönderdi; valilik açıklama yaptı - Haberler
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AFAD sehven 'Radyoaktif serpinti tehlikesi' mesajı gönderdi; valilik açıklama yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD sehven 'Radyoaktif serpinti tehlikesi' mesajı gönderdi; valilik açıklama yaptı

KIRKLARELİ Valiliği'nce, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından cep telefonlarına gönderilen, 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ Valiliği'nce, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından cep telefonlarına gönderilen, 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin' mesajıyla ilgili, "AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır" denildi.

Kırklareli'de sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından, "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" yazılı mesaj gönderildi. Mesajı alan vatandaşların bazıları panik yaşadı.Kırklareli Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde AFAD tarafından kurulan siren sisteminin test çalışmaları kapsamında, 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren siren, canlı anons, SMS ve mobil bildirim sistemleri kontrol edilmektedir. İlimizde 26 Kasım 2021 tarihinde 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' şeklinde AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır" denildi.


AFAD sehven 'Radyoaktif serpinti tehlikesi' mesajı gönderdi; valilik açıklama yaptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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