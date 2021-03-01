AFAD, Manisa'da afet farkındalık eğitimi verdi
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AFAD, Manisa'da afet farkındalık eğitimi verdi

01.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:12
AFAD, Manisa'da afet farkındalık eğitimi verdi

Manisa'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından (AFAD) afet farkındalık eğitimi verildi.

Manisa'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından (AFAD) afet farkındalık eğitimi verildi.

Yunusemre ilçesindeki bir sitenin bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar afet anında yapılması gerekenler konusundan bilgilendirildi. Çalışma kapsamında hazırlanan eğitim videoları izletildi.

Deprem anında yapılacaklar, yangın, su baskını ve diğer afetlerde neler yapılması gerektiği de anlatıldı.

Öte yandan eğitim öncesi bilgilendirme afişleri asıldı, vatandaşlara da broşür ve maske dağıtıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, gazetecilere, afetlere dirençli bir toplum oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Vatandaşların afetle ilgili sorularını önemsediklerini vurgulayan Karakaya, "Afet anından yapılması gereken konularla ilgili doğru, yanlış davranışları tespit ediyoruz. Bu konuda çocuklarımızla eğitici oyunlar oynayarak farkındalık eğitimleri vermek için oyunlarımızla çocuklarımıza ulaşmaya, oyunlar içerisinde bilgiler vermeye çalışıyoruz. 2021'de kentteki tüm kesimlere ulaşmayı hedefliyoruz. İki haftalık eğitimlerimizde 3 bin aileye ulaştık. Eğitimlerimiz 2021 yılı boyunca edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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