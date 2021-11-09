AFAD Malatya'da çöken binadan 11 kişinin yaralı çıkarıldığını bildirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD Malatya'da çöken binadan 11 kişinin yaralı çıkarıldığını bildirdi

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
AFAD Malatya'da çöken binadan 11 kişinin yaralı çıkarıldığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da çöken bina enkazından 11 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi.

MALATYA MERKEZ, MALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Malatya'da çöken bina enkazından 11 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 11 vatandaş çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü

Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü

 Depremin bilançosu ortaya çıktı! 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi

Depremin bilançosu ortaya çıktı! 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi

 Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title