AFAD İl Müdürlüğü'nden çiftçi kooperatiflerine ziyaret

24.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:06

Bilecik İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Müdürlüğü yetkilileri Bilecik'teki çiftçi kooperatiflerini ziyaret etti.



Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, bu tür ziyaretlerin sürekli yapılacağını belirtti. Demirel, "Kurumumuz personelleriyle ilimizde faaliyet gösteren çiftçi kooperatiflerini ziyaret ettik. Çiftçilerimizle beraber Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında istişarelerde bulunduk. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA