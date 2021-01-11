AFAD ekipleri, Alibey Barajında bataklık alanda tatbikat yaptı
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AFAD ekipleri, Alibey Barajında bataklık alanda tatbikat yaptı

11.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:17
AFAD ekipleri, Alibey Barajında bataklık alanda tatbikat yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde görev yapan Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekibince, tatbikat gereği bataklık alana saplanıp mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde görev yapan Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekibince, tatbikat gereği bataklık alana saplanıp mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alibey Barajında balçık oluşmuş alanda olası bir mahsur kalma durumunda nasıl kurtarma yapılabileceğine dair uygulamalı olarak bilgi veren kurtarma ekipleri, tatbikat yaptı.

Doğada Arama Kurtarma (DAK) Ekip Amiri Bilal Öztürk, bu sene iki kişinin bataklıkta saplanarak mahsur kaldığını, daha sonra ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Yasaklı alanlara vatandaşların girmesinin tehlikeli olduğunu hatırlatan Öztürk, kazazedelerin kendilerine de hayati tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Yapılması gerekenler

Bataklığa saplanılması durumunda yapılması gerekenleri anlatan Öztürk, "Girdiğimiz zaman bataklığa saplanırsak ilk yapmamız gereken çok fazla çırpınmamamız gerekiyor ve en hızlı şekilde kurtarma birimlerine haber verilmesi gerekiyor. Bizler olay yerine müdahale ettiğimiz zaman, bataklık bölgede geniş yüzey oluşturmalıyız." dedi.

Öztürk, bataklık bölgede killi toprağın yapışkanlık ve vakumlama özelliği olduğunu, bataklığa saplanan kişinin çok fazla hareket etmeden dizlerinin üzerinde oturması gerektiğini, fazla hareket etme durumunda kişinin daha fazla bataklığa battığını belirtti.

Öztürk, "Dünyada hiçbir insanın bataklığa batarak öldüğü görülmedi. Boğulacak pozisyona kadar batmıyorsunuz. Daha fazla batmadan kendinizi emniyete alıp, kurtarma ekibini beklemek en sağlıklısı." ifadelerini kullandı.

Tatbikat yapıldı

Daha sonra tatbikat gereği bir kişi tel örgülerin arkasına geçerek bataklığa saplandı. Oturur pozisyonda AFAD ekiplerini bekleyen kazazede için arama kurtarma ekipleri, bataklık kısma ulaşıncaya kadar yere ahşap platform döşedi. Ekipler daha sonra makaralı tripod yardımıyla saplanan kişiyi platformun üzerine alarak kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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