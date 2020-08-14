AFAD'dan "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" etkinlikleri
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AFAD'dan "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" etkinlikleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

AFAD'dan
14.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla yapılacak etkinlikler, hafta boyunca devam edecek.

Buna göre, 13 Ağustos'ta 17 bisiklet sporcusu, 17 karanfil ile Ankara'daki AFAD yerleşkesinden Gölcük'e doğru yola çıkacak. Gölcük'te hazır bulunacak 17 su altı ve su üstü kurtarma personeli ise karanfilleri deniz altındaki bir enkaz alanına bırakacak.

Ulusal du¨zeyde bir farkındalık oluşturmak için 16 Ağustos'ta saat 23.00'de İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezi'nde tatbikat yapılacak. Tatbikatta deprem anında çok-kapan-tutun, tahliye sırasında dikkat edilecek konular canlı yayınlarla uygulamalı olarak anlatılacak.

17 Ağustos'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla İstanbul İl Afet ve Acil Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Törende yeni yürürlüğe giren Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında İHH, AKUT ve JAK'a akreditasyon belgeleri takdim edilecek.

Aynı tarihte, Ankara Valisi Vasip Şahin'in de katılımıyla Ankara İl Afet ve Afet Müdürlüğünde otizm ve down sendromlu çocuk ve gençlere yönelik eğitim organize edilecek.

18 Ağustos'ta İstanbul'daki medya mensuplarına, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı afet bilinci eğitimi verilecek. Bursa Afet Eğitim Merkezi'nde ise Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik afet eğitimi düzenlenecek.

19 Ağustos'ta da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Kahramanmaraş'ta "İl Afet Risk Azaltma Toplantısı" gerçekleştirilecek. Toplantıda Kahramanmaraş'ta kurumlar tarafından yürütülen afet risk azaltma uygulamaları da sergilenecek.

21 Haziran'da ise AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Tu¨rkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu tarafından "Afet Risklerini Anlamak" konulu toplantı yapılacak.

Kaynak: AA

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