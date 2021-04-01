AFAD, Arakanlı mülteciler için Türk Sahra Hastanesi yenileme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

AFAD, Arakanlı mülteciler için Türk Sahra Hastanesi yenileme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'teki kamplarda yaşayan 800 binden fazla Arakanlı mülteci için Türk Sahra Hastanesi'ni yenileme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

AFAD, Arakanlı mülteciler için Türk Sahra Hastanesi yenileme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'teki kamplarda yaşayan 800 binden fazla Arakanlı mülteci için Türk Sahra Hastanesi'ni yenileme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Türkiye, Arakanlı mültecilerin yanında. Bangladeş'teki kamplarda yaşayan 800 binden fazla mülteci için büyük önem taşıyan Türk Sahra Hastanesi'ni yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" mesajı ile paylaşılan videoda çalışmalara ilişkin görüntülere yer verildi.

"İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde"

Türk Sahra Hastanesi'nin Arakanlılar için önemli olduğu vurgulanan videoda, "Türkiye Arakanlı mültecilerin yanında olmaya devam ediyor. AFAD, Sağlık Bakanlığı, UMKE ve TOKİ ekipleri Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye gitti. Türk Sahra Hastanesi, 800 bin Arakanlı mülteci için büyük önem taşıyor. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL