ADÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Gültekin'in projesine TÜBİTAK'tan destek
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ADÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Gültekin'in projesine TÜBİTAK'tan destek

12.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:41
ADÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Gültekin'in projesine TÜBİTAK'tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gültekin'in yürütücülüğündeki projeye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destek verecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gültekin'in yürütücülüğündeki projeye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destek verecek.

2020 Yılı 1. dönem başvurularında önerilen proje, TÜBÜTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ekibinde Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Voyvoda, Prof. Dr. Kerem Ural, Doç. Dr. Hasan Erdoğan ile Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Boyacıoğlu araştırmacı olarak yer alıyor. Ayrıca, proje kapsamında iki lisansüstü öğrenci de bursiyer olarak görev alacak.

'Neonatal buzağılarda intravenöz ve oral sitrulin uygulamalarının farmakokinetiği ve deneysel endotoksemide etkinliği' başlıklı proje, 26 aylık sürede ve yaklaşık 680 bin TL bütçe ile gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Mehmet Gültekin, proje ile buzağılarda ishal ve solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin nedeni olabilen sepsis durumlarında tedaviye çok yönlü ve önemli katkı sağlayabileceği düşünülen bir etken maddenin deneysel koşullarda değerlendirileceğini ifade etti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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