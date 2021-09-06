ADÜ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ödül aldı
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ADÜ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ödül aldı

ADÜ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ödül aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ADÜ adına ödül aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ADÜ adına ödül aldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, açılış konuşmaları ile devam etti. Törende konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Kurumlararası iş birliği ile düzenlenen ve bizim Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak katkı verdiğimiz Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı fevkalede mutluyuz. Üniversitemizin misyonunda da yer aldığı gibi toplumun ihtiyaçlarına ulusal ve evrensel çözüm önerileri getirebilen bir üniversite olabilmeyi amaç edinmiştik. Bu sebeple özellikle Üniversitemizde eğitim gören ilimizde ve bölgemizde yaşayan engellilerin ihtiyaçlarına kayıtsız kalamazdık" dedi.

"Sorunların çözümüne katkı sağlayacağız"

ADÜ bünyesinde engellilere ve dezavantajlı gruplara yönelik engelsiz hizmetlerin merkez kampüsünden başladığını belirten ADÜ Rektörü Aldemir," Üniversitemiz Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi, gerçekleştirdiği yapısal düzenlemelerle YÖK tarafından 2020 yılında Turuncu Bayrak ile ödüllendirilerek, Türkiye'de bu ödüle sahip dört üniversiteden biri oldu. Bu alanda çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek ve sadece Üniversitemizde değil; Türkiye genelinde sorunların çözümüne katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Şevval Koç tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrası 'Engelsiz Bilişim Ödülleri'nin verilmesinin ardından kongre açılışı sona erdi.

Törene ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Baro Başkanı Ümit Rona, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açık Öğretim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Kaya, Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan Nişancı, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı Deniz Çağlayan Gümüş, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Nilay Kayhan, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun, RTÜK Temsilcisi ve RTÜK Üst Kurul Uzman Yrd. Aylin Çam, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kongreye destek veren kurum yetkilileri ve engelli vatandaşlar katıldı. - AYDIN

ADÜ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ödül aldı
ADÜ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ödül aldı
ADÜ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'nde ödül aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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