ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde izleyenlerin tepkisini çeken diyalog
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ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde izleyenlerin tepkisini çeken diyalog

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anabilimdalı başkanı bir tıp doktoru ile hasta ve hasta yakını arasında yaşanan diyalog sosyal medyada yayınlanınca ortalık ayağa kalktı.

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde izleyenlerin tepkisini çeken diyalog
12.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:12

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anabilimdalı başkanı bir tıp doktoru ile hasta ve hasta yakını arasında yaşanan diyalog sosyal medyada yayınlanınca ortalık ayağa kalktı. Hastane başhekimliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yayınlanan görüntülerde hastasına ve hasta yakınına kızan profesörün ağza alınmayacak ifadeler kullandığı görüldü.

İlginç diyalogların yaşandığı olay, dün algoloji biriminde yaşandı. Rahatsızlığı dolayısıyla Muğla'dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gelen bir hasta ve yakını ile serviste Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. O.N.A. arasında yaşanan diyalogda hasta yakını ve hastaya sinirlenen tıp profesörü ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

Yaşanan tartışma ve profesörün argolu ifadelerini cep telefonuna kaydeden bir başka hasta da bu olayı sosyal medya hesabından yayınlayarak yetkilileri göreve davet etti.

"Başhekimlik soruşturma başlattı"

Olayın ardından görüntüleri sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin başhekimliği soruşturma başlattı. Soruşturmanın selameti açısından şu anda konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını belirten ADÜ Tıp Fakültesi Hasatnesi'nin Başhekimi Serkan Öncü, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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