ADÜ Öğretim Üyesi Güneş'in 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' isimli kitabı yayımlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ Öğretim Üyesi Güneş'in 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' isimli kitabı yayımlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADÜ Öğretim Üyesi Güneş'in 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' isimli kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş'in 14. kitabı olan 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' yayınlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş'in 14. kitabı olan 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş'in, Araştırmacı Abdülkadir Turhan ile birlikte kaleme aldığı çalışmada, Cumhuriyetin ilk on beş yılında Aydın'ın sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yönleri ele alınıyor. Ayrıca kitapta Aydın'da Cumhuriyetin 15. yıl kutlamaları, 1938 yılında yayınlanmış olan 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' broşürüne de açıklamalarla birlikte yer veriliyor.

Kitabın 15 yıllık Cumhuriyet tarihinde Aydın'ı bütün boyutlarıyla ele alan ilk bütüncül eser olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, "İki bölümde değerlendirilen kitapta birinci bölüm Türkiye'de ve Aydın'da Cumhuriyetin 15. yıl kutlamalarını içermektedir. Devamında Türkiye'de ve Aydın'da 15. yılda yapılan yayınlar hakkında bilgi verilmiş, 1923-1938 yıllarında Aydın'ın iki büyük yerleşimi Aydın ve Nazilli kazalarındaki gelişmeler sunulmuştur. İkinci bölümde ise 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' kitabının tıpkıbasımı paylaşılmıştır. 322 sayfadan oluşan araştırma, 1923-1938 yılları Aydın'ına dair oldukça yoğun görsele de yer vermiştir. 1938 yılında az sayıda basılan ve şu an kitapçılarda bulmanın mümkün olmadığı ancak astronomik fiyatlarla sahaflarda bulunabilen, kimi sayfaları eksik, kimi sayfaları yanlış basılmış olan 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' kitabı ve içerisindeki değerli bilgiler 83 yıl sonra ilk kez bu çalışma ile araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş daha önce kaleme aldığı Milli Mücadele Döneminde Aydın ve Çevresini konu alan eserleri, 'Atatürk ve Aydın', 'Tek Parti Döneminde Aydın'da Cumhuriyet Kutlamaları', 'Tarihsel Süreçte Aydın', 'Çanakkale- Aydın' araştırmalarının yanında yeni çalışmasının da yakın dönem Aydın tarihine yeni bakış açıları kazandırması dileğinde bulundu. - AYDIN

ADÜ Öğretim Üyesi Güneş'in 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' isimli kitabı yayımlandı

ADÜ Öğretim Üyesi Güneş'in 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' isimli kitabı yayımlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ADÜ Öğretim Üyesi Güneş'in 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' isimli kitabı yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:56:49. #1.11#