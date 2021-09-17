ADÜ Öğretim Üyesi Güneş'in 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' isimli kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş'in 14. kitabı olan 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş'in, Araştırmacı Abdülkadir Turhan ile birlikte kaleme aldığı çalışmada, Cumhuriyetin ilk on beş yılında Aydın'ın sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yönleri ele alınıyor. Ayrıca kitapta Aydın'da Cumhuriyetin 15. yıl kutlamaları, 1938 yılında yayınlanmış olan 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' broşürüne de açıklamalarla birlikte yer veriliyor.

Kitabın 15 yıllık Cumhuriyet tarihinde Aydın'ı bütün boyutlarıyla ele alan ilk bütüncül eser olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, "İki bölümde değerlendirilen kitapta birinci bölüm Türkiye'de ve Aydın'da Cumhuriyetin 15. yıl kutlamalarını içermektedir. Devamında Türkiye'de ve Aydın'da 15. yılda yapılan yayınlar hakkında bilgi verilmiş, 1923-1938 yıllarında Aydın'ın iki büyük yerleşimi Aydın ve Nazilli kazalarındaki gelişmeler sunulmuştur. İkinci bölümde ise 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' kitabının tıpkıbasımı paylaşılmıştır. 322 sayfadan oluşan araştırma, 1923-1938 yılları Aydın'ına dair oldukça yoğun görsele de yer vermiştir. 1938 yılında az sayıda basılan ve şu an kitapçılarda bulmanın mümkün olmadığı ancak astronomik fiyatlarla sahaflarda bulunabilen, kimi sayfaları eksik, kimi sayfaları yanlış basılmış olan 'Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın' kitabı ve içerisindeki değerli bilgiler 83 yıl sonra ilk kez bu çalışma ile araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş daha önce kaleme aldığı Milli Mücadele Döneminde Aydın ve Çevresini konu alan eserleri, 'Atatürk ve Aydın', 'Tek Parti Döneminde Aydın'da Cumhuriyet Kutlamaları', 'Tarihsel Süreçte Aydın', 'Çanakkale- Aydın' araştırmalarının yanında yeni çalışmasının da yakın dönem Aydın tarihine yeni bakış açıları kazandırması dileğinde bulundu. - AYDIN