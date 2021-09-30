ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'dan Aydın tarihine yeni bir katkı

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran'ın "Tanzimat Dönemi Nüfus Sayımlarında Karacasu Kazası" adlı kitabı yayınlandı.

Aydın merkez ve köyleri, Yenipazar, İncirliova ve Çine gibi yerleşim yerlerine ilişkin çalışmaları ile Aydın ve çevresinin sosyo-ekonomik ve kültürel tarihine ilişkin bilgileri ortaya koyan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran, Karacasu ile ilgili '19 Yüzyılda Karacasu Temettuat Defterleri ve Salnameler' başlığı taşıyan çalışmasının ardından çıkan 'Tanzimat Dönemi Nüfus Sayımlarında Karacasu Kazası' adlı kitabı ile Afrodisias antik kenti ile dünya miras listesine giren Aydın'a bağlı Karacasu kazasının mahalle, köy ve çiftliklerinde yaşayan erkek Müslim ve gayrimüslim nüfusun yer aldığı 1841 ve 1845 yılına ilişkin NFS.d. 3072 ve 3073 numaralı defterleri inceledi.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran, "Kitapta, Süleyman Rüşdi ve Küpelioğlu aileleri gibi Karacasu'nun yetiştirdiği önemli ailelerinin de soy kütüklerine dair kayıtlarının bulunduğu defterler sayesinde 19. yüzyılın ilk yarısında önemli bir konuma sahip olan Karacasu Kazasının demografik özellikleri ortaya çıkartılmaya çalışıldı" dedi. - AYDIN