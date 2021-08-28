ADÜ Kütüphanesi koleksiyonu akademisyenlerin bağışladığı kitaplarla zenginleşiyor
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ADÜ Kütüphanesi koleksiyonu akademisyenlerin bağışladığı kitaplarla zenginleşiyor

ADÜ Kütüphanesi koleksiyonu akademisyenlerin bağışladığı kitaplarla zenginleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, ortak editörü olduğu 'Atlas of Clinical Cases on Brain Tumor Imaging' ve 'Hipnozda Nörobilimsel ve Klinik Yaklaşımlar' adlı kitapları, ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'ne bağışladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, ortak editörü olduğu 'Atlas of Clinical Cases on Brain Tumor Imaging' ve 'Hipnozda Nörobilimsel ve Klinik Yaklaşımlar' adlı kitapları, ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'ne bağışladı.

Kitaplardan araştırmacıların ve öğrencilerin faydalanmasını temenni ettiğini belirten Prof. Dr. Yelda Özsunar, ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin zengin koleksiyonu ile birçok kişiye fayda sağladığını ifade etti. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Özden D. Faydalıgül, "Akademisyenlerimiz kendilerine ait kitaplardan kütüphane koleksiyonuna bağışlayarak hem Kütüphanemizin zenginleşmesine katkıda bulunmakta hem de çıkar gözetmeden hizmet veren kütüphane aracılığıyla öğrencilerinin veya araştırmacılarının kaynaklara daha kolay ulaşmasını sağlamakta. Tüm akademisyenlerimizin kitap bağışlarını bekliyoruz" dedi. - AYDIN

ADÜ Kütüphanesi koleksiyonu akademisyenlerin bağışladığı kitaplarla zenginleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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