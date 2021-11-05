ADÜ'deki organ bağışı standı ile farkındalık arttırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ'deki organ bağışı standı ile farkındalık arttırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ'deki organ bağışı standı ile farkındalık arttırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı standı kuruldu.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı standı kuruldu.

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' olarak kutlanıyor. Bu kapsamda ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde stant kurularak hasta ve hasta yakınlarına görevli personeller tarafından bilgilendirmelerde bulunulup, organ bağışının önemine dikkat çekildi. Organ bağışı konusunda bilinci ve farkındalığı arttırmanın hedeflendiği standa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Organ bağışına yönelik başvuruların kabul edildiği stantta, vatandaşlara konu hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. - AYDIN

ADÜ'deki organ bağışı standı ile farkındalık arttırıldı

ADÜ'deki organ bağışı standı ile farkındalık arttırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title