MERSİN (İHA) - Adres tarifi için çatısına otomobil koydu

Mersin'de oto tamir işi yapan Mehmet Şahin Doğan, adres tarifi için ilginç bir yöntem buldu, iş yerinin çatısına araç koydu

MERSİN - Mersin'de bir oto tamirci, adres tarifi için iş yerinin çatısına otomobil koydu, dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 20 yıldır oto tamircilik yapan Mehmet Şahin Doğan, kendisi ile kardeşinin 7, komşularının ise 4 yıl kullandığı otomobili çatıya çıkarıp hem adres tarifi hem de tabela olarak kullanmaya başladı. 4 yıl önce vinç yardımı ile iş yerinin çatısına çıkartılan 28 yaşındaki otomobil hem yoldan geçenlerin dikkatini çektiği, hem de adres tarifi için kolaylık sağladığı belirtildi.

Oto elektrik ve tamir işi yaptığını anımsatan Mehmet Şahin Doğan, "Yaklaşık 7 yıl biz bu aracı kullandık. Biraderimdeydi, sonra bana geçti, biraz ben kullandım, sonra yan komşumuza sattık. O da yaklaşık 4 yıl kullanmıştır, mobilyacı arkadaşımız. Daha sonra bakım eksikliğinden kaynaklı sebeplerden dolayı araç motoru conta yaktı. Tekrardan dükkanı buraya taşıyınca arkadaşa rica ettik, 'bu burada yatmasın bunu havaya kaldıralım, tabela yapalım" dedik o da tamam dedi. Verdi bizde buraya yerleştirdik. 1993 model Seat Marbella, yakıtı da çok idealdi rahmetlinin, 1 litre ile 15 kilometre gidiyordu. Herkes tabela olarak farklı farklı şeyler yapıyordu, bizde bu aracı koyalım dedik. Bilmeyen birine tarif edeceğimiz zaman yolun kenarında çatıdaki aracın orası diyoruz hemen buluyorlar. Buradan gelip geçenlerin de çok dikkatini çekiyor, bazı insanlar araca bakacağız diye yola bakmayı bırakıyor" dedi.

Aracının bakımı için tamirciye gelen müşterilerden Hakan Cengiz'de, kendisine çatıda bir araç var denilerek adresin tarif edildiğini bu sayede iş yerini bulduğunu aktardı.