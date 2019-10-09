Adramytteion kazılarında 8'inci dönem tamamlandı

09.10.2019 13:36

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti'nde 8 yıldır yürütülen kazıların bu sene için planlanan bölümü sona erdi.

Kazılar, Balıkesir Kuvayı Milliye Müze Müdürlüğü başkanlığında, Burhaniye Belediyesinin sponsorluğunda 8 yıl önce başladı.

Ören Mahallesi'ndeki kazıların bilimsel danışmanlığını, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen üstleniyor.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adramytteion Antik Kenti'nin kendine has yaşayan dokusuyla arkeolojik bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Kazıların bu yılki bölümünde bütünleyici çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Özgen, şöyle devam etti:

"Adramytteion Antik Kenti'nde 3 yıl önce tespit ettiğimiz milattan önce 8'inci yüzyıl evresi olan ve 11'inci yüzyılda diğer bazı bölgelerde de saptadığımız yıkımdan nasibini alan, şapele dönüştürülen yapı özelinde antropolog heyet üyeleriyle mezar çalışmalarına devam ettik. Adramytteion'un, Türkiye'miz dahilinde aslında birçok antik yerleşimde de paraleli göründüğü üzere antik dokunun üzerinde yaşayan bir modern dokuyla bütünleşik hali var. Maalesef ki ülkemizde bunun sürdürülebilmiş çok doğru örnekleri yok. Uzun vadede Ören'in alttaki bu arkeolojik dokusuyla barışık halde, kültür mirasını gelecek nesillere aktarır nitelikte korunagelmesi için bir örnek model olmasını istedik. Adramyttieon üzerine kurulu Ören'de 1950'lere kadar bir yerleşim yok, bu tarihlerden sonra bir turizm beldesi yaratma girişimi ile imara açılmış. Tabii ki bu, antik doku üzerinde bir tahribat yaratmış ancak sit koşullarıyla son halini 1990"larda alan modern doku, o tarihten bu yana büyük oranda olduğu şekliyle korunmuş. Yeşil dokusu ve yerin altındaki bu rezervle korunagelmesine de vesile olmuş."

Dr. Öğr. Üyesi Özgen, kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Ören'in doğasını ve antik dokusunu, rezerv halindeki potansiyelini ve yaşayan sayfiye yerleşimi havasını bütüncül bir şekilde koruma amaçlı imar planı ilgili çalışmaların, uzmanların danışmanlığında tamamlandığını aktardı.

Planın onay için koruma kuruluna iletildiğini dile getiren Özgen, "Büyükşehir Belediyesindeki safhaları tamamlanmak üzere. Arzumuz bir an önce Ören'in, Burhaniyelilerin bir anlamda miras belgesi olan bu koruma amaçlı imar planının onaylanma sürecinden sonra yürürlüğe girmesi." dedi.

Özgen, 8 yıldır yürüttükleri "Yaşayan Antik Şehir Adramytteion/ Ören Kültür Mirasının Kurtarılması ve Toplumsal Farkındalığın Arttırılması Projesi - ArkeoPark İçerik ve Sunum Bağlamının Tasarımı" çalışmasının, ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu (AFCP) tarafından ödüllendirildiğini sözlerine ekledi.

Adremeytteion Antik Kenti'ndeki 9'uncu dönem kazılarına 2020'nin temmuz ayında başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA