Adnan Saygun'da müzik şöleni

02.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:16

İtalyan esintisi

Dünyaca ünlü dört İtalyan sopranolardan oluşan "Le DIV4S" 2020 yılının ilk konseri için İzmir'e geliyor. 4 Ocak 20.00'de AASSM Büyük Salon'da İzmirlilerle buluşacak topluluk, tenor Levent Gündüz ile sahne alacak. Le DIV4S, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde İtalyan Napolitenlerinden yeni yıl şarkılarına, dünyaca ünlü opera aryalarından popüler şarkılara kadar oldukça geniş bir repertuarla İzmirlilerle buluşacak.

Vals Orkestrası

Türkiye'nin ilk ve tek vals orkestrası İzmir Johann Strauss Vals Orkestrası, Serkan Gürkan'ın şefliğinde 16 Ocak Perşembe 20.00'de AASSM Küçük Salon'da sahne alacak. En seçkin vals ve polkalara dansların eşlik edeceği konserde, eserler soprano Eylem Demirhan Duru ve bariton Murat Duyan tarafından seslendirilecek.

Alfa Quartet ile Slav Esintileri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Deniz Akıncı, Başak Büyükdeğirmenci, Özlem Sevil ve Julya Krepak tarafından 2019 yılında kurulan yaylı çalgılar topluluğu "ALFA Quartet", Slav Esintileri adını verdikleri konserlerinde ünlü Çek besteci A.Dvorak (American Quartet) ve Rus besteci A.Borodin'in (String Quartet No:2) eserlerini seslendirecek. 23 Ocak Perşembe 20.00'de yapılacak konser AASSM Küçük Salon'da.

Türküler Senfonisi

Senfoni Orkestrası düzenlemesiyle Fuzûlî, Kul Nesimî ve Aşık Veysel'in eserleri İzmirliler ile buluşuyor. Birbirinden güzel türküler dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy'un yönetiminde, 120 kişilik senfoni orkestrası ve koro eşliğinde solist Hüseyin Turan tarafından seslendirilecek. Konser 28 Ocak Salı 20.00'de AASSM Büyük Salon'da.

Kaynak: Bültenler