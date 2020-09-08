Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı
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Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Oktar'ın gizli geçitten dışarı çıkmadan önce iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirdiği görülüyor.

08.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:13

Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda villada bulunmayan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı.

GİZLİ GEÇİTTEN KAÇTILAR

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda Adnan oktar'ın kalesi olarak bilinen lüks villa didik didik arandı. Villaya baskın yapan polis ekipleri aramalarda birçok silah, mühimmat, döküman ve dijital materyal ele geçirdi. Ancak yapılan aramada Adnan Oktar villada bulunamadı. İncelemeler sonucu Adnan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Yapılan takibin ardından Adnan Oktar ve yanındakiler bir otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı.

KAÇIŞ ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

TV 100'den Levent Albayrak ve Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; operasyondan kıl payı kurtulan Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Adnan Oktar gizli geçitten iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirirken görülüyor. Kaçış güzergahında polisin olmadığı bilgisini alan Oktar, gizli geçidin başında beliriyor. Müritlerin yol göstermesiyle birlikte bahçedeki gizli geçidi kullanarak izini kaybettiriyor. Oktar'ın peşinden örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ve "Kedicik" diye tabir edilen diğer kadınlar panik halinde ilerliyor. Kediciklerin ellerinde ise villadaki aramalardan kaçırdıkları çantalar olduğu görülüyor.

Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı

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