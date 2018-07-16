Adnan Oktar Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Adnan Oktar Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İdris TİFTİKCİ - Can EROK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildiAdnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Adnan Oktar Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İdris TİFTİKCİ - Can EROK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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