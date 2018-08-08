Adnan Oktar'ın Öz Kardeşlerle Evli Olduğu, Kayınvalidesine de "Sevgilim" Dediği Ortaya Çıktı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini, birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U., Adnan Oktar'ın İzmirli kedicik kardeşlerle evli olduğu ve aynı örgüt içinde olan annelerine de sevgilim diye hitap ettiğini söyledi.

İKİ ÖZ KARDEŞLE EVLİ

Oktar'ın, cemaatten yüzlerce kızı kendince imam nikahı ile aldığını aktaran müşteki H.U, "İki öz kız kardeşle aynı anda evlidir ve bu Kur'an'da açıkça yasaklanmasına rağmen kendince bir açıklama getirir. Annesi genç olan kızların, örneğin cariye olarak aldığı İzmirli kediciklerinin annelerine de sevgilim diye hitap eder, boyunlarından nabızlarına bakar. Kendisi dışında kimsenin evlenmesine izin vermez. Kendisi de imam nikahıyla evlenir. Evlilikte kendisi için bir sayı sınırı yoktur. Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır" dedi.

"NAMAZ İKİ VAKİT KILINIR VE ABDESTTE AYAK YIKANMAZ"

Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde "Adnan Oktar'ın çarpıttığı Kur'an hükümleri; namazın iki vakit olduğunu söyler ve cemaatte bu şekilde uygulanır. Namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tespih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kur'an'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" ifadelerini kullandı.

KURBAN DA KESMEZ

Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyleyen Oktar'ın, sürekli viski ya da votka içtiğini anlatan müşteki, "Kurban kesmeye inanmaz. Peygambere itaat edilmesiyle ilgili tüm ayetleri kendisi için uygulatır. 'Peygambere itaat Allah'a itaattir' ayetleri Adnan Oktar için uygulanır. Kendisine kesin itaat bekler" açıklamasını yaptı.