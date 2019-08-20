Adnan Oktar'ın kaçışına ilişkin fotoğraflar iddianamede

20.08.2019 11:48

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına dair fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin soruşturmaya ilişkin delil ihtiva eden ek klasörlerde yer alan, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların operasyondan kaçış anlarıyla ilgili fotoğraflar dikkati çekti.

İddianameye giren tutanaklarda, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonu, Kandilli'deki villasına kurdurduğu kamera düzeneğiyle dakikalar önce öğrendiği belirtilen Oktar'ın, gözaltına alınmadan, yanındakilerle villadaki gizli bir geçitten kaçtığı kaydediliyor.

Sanıkların kaçış anına ilişkin fotoğraflarda, Kandilli'deki villadan yola doğru inen gizli bir geçit olduğu ortaya çıkarken, bu kişilerin operasyondan dakikalar önce ana yola, bu geçitten indikleri gözleniyor. Örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların da bu yolu kullandıkları ifade ediliyor.

Görüntü tutanaklarında, örgüt elebaşı Oktar ve Ürer'in operasyon günü sabah saat 05.22'de gizli geçitle gidilen yolda bekletilen araçlarına bindikleri, buradan da hızlı bir şekilde ayrıldıkları aktarılıyor. Ayrıca spor kıyafetli diğer kadınların da gizli yoldan geçtikleri sırada ellerinde valizler taşıdıkları kaydediliyor.

Maslak'ta yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce

11 Temmuz 2018 sabahı saat 06.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, operasyonu dakikalar önce öğrenen Oktar ve yanındakilerin ilk etapta kaçtıkları, daha sonra gözaltına alındıkları öğrenilmişti.

Arabalarıyla Sarıyer'e giderken Maslak'ta yakalanan Oktar ve Ürer'den yüklü miktarda döviz ele geçirildiği kaydedilmişti. Soruşturmada Oktar'ın aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 171'i tutuklu 226 sanık yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtilen iddianamede, sanıklardan 25'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup bu konuda beyanlarının alındığı ifade ediliyor.

Örgütün kurucu ve yöneticisi olan şüpheli Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu ve soruşturma kapsamında 171'i tutuklu 226 şüpheli olduğu anlatılan iddianamede, şüphelilerin cezalandırılması istenen suçlar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırma."

İlk duruşma 17 Eylül'de

İddianamenin gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne ve ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA