Adnan Oktar'ın Dillere Destan Davetine Sanat Camiasından Ünlü Yağdı
Adnan Oktar tarafından Feriye Sarayı'nda düzenlenen davete Muazzez Abacı, Kibariye, Ebru Polat, Semiha Yankı, Çılgın Sedat ve Ayhan Aşan gibi ünlü isimler katıldı.
Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9TV'nin Feriye Sarayı'nda düzenlediği bayram sonrası davetine sanat camiasından birçok ünlü katıldı.
GECEDE ÜÇ İSİM SAHNE ALDI
Muazzez Abacı, Kibariye ve Ebru Polat'ın sahne aldığı gecede Semiha Yankı, Ayşe Mine, Ayhan Aşan gibi sanatçılar da sahnede şarkılarla eşlik ettiler.
İKİ İSİM ADNAN OKTAR'LA YAKINDAN İLGİLENDİ
Seçkin konukların katılımıyla gerçekleşen gecede Muazzez Abacı ve Kibariye, Adnan Oktar'la yakından ilgilendi.
SURVİVOR YILDIZI ÇILGIN SEDAT'TA ORADAYDI
Son olarak Survivor'a katılan ve buradaki performansıyla adından söz ettiren Çılgın Sedat'ta gecede boy gösteren isimler arasındaydı.
İşte geceden dikkat çeken kareler;