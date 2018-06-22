Adnan Oktar'ın Dillere Destan Davetine Sanat Camiasından Ünlü Yağdı

Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9TV'nin Feriye Sarayı'nda düzenlediği bayram sonrası davetine sanat camiasından birçok ünlü katıldı.

GECEDE ÜÇ İSİM SAHNE ALDI

Muazzez Abacı, Kibariye ve Ebru Polat'ın sahne aldığı gecede Semiha Yankı, Ayşe Mine, Ayhan Aşan gibi sanatçılar da sahnede şarkılarla eşlik ettiler.

İKİ İSİM ADNAN OKTAR'LA YAKINDAN İLGİLENDİ

Seçkin konukların katılımıyla gerçekleşen gecede Muazzez Abacı ve Kibariye, Adnan Oktar'la yakından ilgilendi.

SURVİVOR YILDIZI ÇILGIN SEDAT'TA ORADAYDI

Son olarak Survivor'a katılan ve buradaki performansıyla adından söz ettiren Çılgın Sedat'ta gecede boy gösteren isimler arasındaydı.

İşte geceden dikkat çeken kareler;