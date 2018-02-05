Adnan Oktar Hakkında Suç Duyurusu

Kahramanmaraş'ta, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kahramanmaraş Şubesi yöneticileri, Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Şube Başkanı Ekrem Arslan ve İşyeri Temsilcisi Şevket Bozdoğan, Kahramanmaraş Adliyesi'ne giderek, Adnan Oktar'ın yaptığı program ve Diyanet hakkında söyledikleri nedeniyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç dilikçesi verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Arslan, "İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açıkken, İslam dininin hiç tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözünün içine baka baka milli ve manevi değerleri aşağılayan Adnan Oktar, tepki konulduğunda ahlaksız ifadelerle Diyaneti hedef almaya çalışmaktadır." dedi.