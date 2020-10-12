Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu 'Kedicik'lere attı: Onlar kullanıyordur
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Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu 'Kedicik'lere attı: Onlar kullanıyordur

12.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:32

Adnan Oktar ve grubuna yönelik açılan davaya bugün gerçekleştirilen duruşma ile devam edildi. Evinde bulunan 69 bin liralık prezervatif ve doğum kontrol haplarıyla ilgili açıklamada bulunan Oktar, topu 'Kedicik'lere atarak "Genç çocuklar, kadın arkadaşlar var. Onlar kullanıyordur" dedi.

Adnan Oktar ve grubunda bulunan üyeler hakkında açılan davaya devam edildi. Adnan Oktar davada hazır bulunurken, hakkındaki ek iddianame ve şikayetçilerin beyanlarına karşı savunması alındı. Mahkemenin en dikkat çeken yerlerinden biri, Adnan Oktar'ın evinde bulunan 69 bin liralık prezervatif ve doğum kontrol haplarının sorulduğu an oldu.

"GENÇ ÇOCUK, KADIN ARKADAŞLAR KULLANIYORDUR"

Mahkeme heyetinin prezervatif ve doğum kontrol haplarıyla ilgili sorusunu cevaplayan Oktar, "Kadın doğum hapı cilt bozuklukları ve adet düzensizlikleri için de kullanılıyor. Prezervatif o kadar miktarda sanmıyorum. Genç çocuklar, kadın arkadaşlar var. Onlar kullanıyordur" ifadelerini kullandı. Bu durum ise "Adnan Oktar topu kediciklere attı" şeklinde yorumlandı.

"VALLAHİ BİLLAHİ MEHDİLİK İDDİAM YOK"

Mehdi olup olmadığı sorulan Oktar, "Alimlerden, hocalardan bir çoğu benim 'Mehdi' olduğumu söylüyor. Ama bu bir iltifat. Ben Allahın aciz bir kuluyum. Mehdiyi hepimiz bekliyoruz. Müslüman alemi için bir umut kaynağıdır. Ben seyidim, peygamber soyundan geliyorum. Genetik benzerlikler oluyor, benimde sırtımda ben var. Ben seçilmiş değilim. Hiçbir zaman, vallahi, billahi Mehdilik iddiam yok" dedi.

Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu 'Kedicik'lere attı: Onlar kullanıyordur

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