Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Murat Atik bir haftada görevden alındı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Murat Atik bir haftada görevden alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Murat Atik bir haftada görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Eylül'de TCDD'de genel müdür olarak göreve başlayan Abdülkerim Murat Atik, bir hafta sonra görevden alındı. TCDD'nin başına getirilmesi tartışmalara neden olan Atik'in adı 2008 yılında Oktar'a açılan davanın 40. sırasında geçiyordu. Atik'in görevden alınması sonrasında yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi.

20 Eylül 2019'da TCDD'ye Genel Müdür olarak atanan Ali İhsan Uygun, 4 Eylül'de görevden alındı. Yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi. Atik, 6 Eylül'de Uygun'dan görevi devraldı. Atik'in göreve getirilişi TCDD'de bürokrasisinde tam bir şok etkisi yarattı.

YERİNE YARDIMCISI METİN AKBAŞ ATANDI

Çünkü, TCDD'de tecrübesi olmayan bir kişinin uzun ömürlü olmayacağı yorumları yapıldı. Beklentiler doğru çıktı ve Atik, 7 günlük genel müdürlüğünden el çektirildi. İstifası alınan Atik'in yerine ise Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş atandı. Son dönemde böylelikle 7 defa genel müdür değişikliğine gidilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Murat Atik bir haftada görevden alındıAbdülkerim Murat Atik.

İLK ÖZEL YOLCU TAŞIMA LİSANSINI ALAN ŞİRKET

Atik'in başında olduğu Sun Group 1993 yılından bu yana ticari faaliyet yürütüyor. 28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket oldu.

OKTAR DAVASINDA ADI GEÇİYORDU

Sözcü'nün haberine göre Atik'in adı 2008 yılında Oktar'a açılan davada da geçiyordu.

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Murat Atik bir haftada görevden alındı - Haberler
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