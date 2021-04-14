Adnan Menderes Müzesi'ndeki köprü inşaatı tamamlanıyor
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Adnan Menderes Müzesi'ndeki köprü inşaatı tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adnan Menderes Müzesi'ndeki köprü inşaatı tamamlanıyor

DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, beraberindeki teknik ekipten oluşan heyetle Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu alandaki ıslah ve köprü inşaatı çalışmalarını inceledi.

DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, beraberindeki teknik ekipten oluşan heyetle Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu alandaki ıslah ve köprü inşaatı çalışmalarını inceledi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu Çine Çayı'ndaki ilk etap ıslah çalışmaları ve köprü inşaatında sona gelindi. Köprü inşaatı ve ıslah çalışmalarıyla ilgili son rötuşları, Bölge Müdür Yardımcısı İskender, ilgili şube müdürleri ile ilgili teknik ekipten oluşan heyetle birlikte yerinde inceleyen Bölge Müdürü Göktuğ'un, çalışmaların büyük ölçüde Mayıs ayının ilk haftası itibariyle tamamlanacağını belirttiği kaydedildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Demokrasi Müzesinin bulunduğu alandaki ıslah çalışması ve köprü inşaatı ile ilgili 35 milyon 787 bin lira maliyetindeki düzenlemeler kapsamında, çay üzerinde bulunan eski köprü kalıntısının yerine yapılan yeni köprü, tarihi dokuya uygun olarak bölgeye kazandırılacak. Köprü inşaatının tamamlanmasının ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi de açılışa hazır hale gelmiş olacak. Müze alanında tamamlanan 1 kilometrelik ıslah çalışmalarının ardından kalan 17 kilometrelik alanda düzenlenen çalışmaların bu yıl itibariyle tamamlanması sayesinde ise bölgedeki 10 bin dekar arazi taşkınlardan korunacak. - AYDIN

Adnan Menderes Müzesi'ndeki köprü inşaatı tamamlanıyor
Adnan Menderes Müzesi'ndeki köprü inşaatı tamamlanıyor
Adnan Menderes Müzesi'ndeki köprü inşaatı tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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