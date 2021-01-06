Adnan Bali kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Adnan Bali hayatı ve biyografisi nedir?
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Adnan Bali kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Adnan Bali hayatı ve biyografisi nedir?

06.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:00
Adnan Bali kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Adnan Bali hayatı ve biyografisi nedir?

Adnan Bali kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Adnan Bali hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali 1962 yılında Gaziantep İslahiye'de doğmuştur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulunmuştur.

Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yapmış ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.

Adnan Bali kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Adnan Bali hayatı ve biyografisi nedir?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 11:00:46. #1.14#
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