Adliyeler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 17 Mayıs 2021 Adliye çalışma saatleri!

Tam kapanma sonrası adliye çalışma saatlerini merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında adliye çalışma saatlaeri merak edildi. Peki, 17 Mayıs 2021 Adliyeler kaçta açılıyor? Adliyeler kaçta kapanıyor? Adliyeler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 17 Mayıs 2021 Adliye çalışma saatleri nedir?

Tam kapanma sonrası adliye çalışma saatlerini merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında adliye çalışma saatlaeri merak edildi. Peki, 17 Mayıs 2021 Adliyeler kaçta açılıyor? Adliyeler kaçta kapanıyor? Adliyeler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 17 Mayıs 2021 Adliye çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

ADLİYELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tam kapanma döneminde hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden esnek çalışma usulleri getirilmiş, idari izinli sayılanlar ile çalışma saatleri yeniden belirlenmişti. Yargılama faaliyetlerine katılımda ortaya çıkabilecek mağduriyetleri de önleme amacıyla, tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenmişti. 17 günlük süre içerisinde esnek çalışma kapsamında olan adliye çalışanları bugün 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulü ile hizmet vermeye devam edecek.

Genelgede, kamu kurum ve kurluşlarındaki mesai saatleri ile ilgili madde şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir."

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL