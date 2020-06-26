Adliyedeki intiharı polis önledi Samsun Adliyesinde bir kadının intihar girişimini burada görevli polis önledi.

Samsun Adliyesinde bir kadının intihar girişimini burada görevli polis önledi.

Olay, Samsun Adliye Sarayı ve Bölge Adliye Mahkemesini birbirine bağlayan 3. kattaki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi A.U.T.'nun 1,5 yaşındaki oğlu E.A.T.'yi alıp Samsun 4. Aile Mahkemesine boşanma davası açtığınu öğrenen 22 yaşındaki C.T., köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kadının bulunduğu köprünün altına şişme yatak açtı. Olay yerine müzakereci istendi. Kadının bacaklarının titremeye başlaması üzerine olayın ciddiyetini dikkate alan adliyede görevli polis memuru Aygün Nalbant, "Çocuğumu istiyorum" diyen C.T.'yi kısa sürede ikna ederek çıktığı köprüden aşağı inmesini sağladı.

İkna olan C.T. intihar girişimine son verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA