Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi, tekrar yargılanıyorlar

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, eşleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri Aslı U.Y.'nin (31) evine gidip kurusıkı tabancayla tehdit ederek, makasla saçını kesip dövdükleri anları kameraya kaydeden Şenay K. (39) ve Songül Ş. (41) ile arkadaşları Nejla Ç., tutuksuz yargılandıkları davada 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin, Aslı U.Y.'nin cep telefonunu geri iade ettikleri için yağma suçundan verdiği beraat kararı, itiraz üzerine Yargıtay tarafından bozuldu. İlk kararın ardından cezaevine girmeyince adliye önünde zafer pozu verip fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 sanık, tekrar yargılanmaya başladı.

Olay, 18 Ekim 2014'te meydana geldi. Devrek ilçesindeki bir ortaokulda kantin işleten Şenay K. ile yanında çalışan Songül Ş., aynı kantinde yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra ayrılıp Zonguldak'a taşınan Aslı U.Y.'nin eşleriyle ilişki yaşadığını iddia edip evine gitti. İki arkadaş giderken yanlarına Nejla Ç.'yi de aldı.

Aslı U.Y., avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 3 kadın hakkındaki 'yağma' suçundan verilen beraat kararının bozulup ceza verilmesini talep etti. 10 Mart 2021'de verilen kararın ardından, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davaya Şenay K., Songül Ş., Necla Ç. ve Aslı U.Y. katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların ifadesi alınması için duruşmayı erteledi.