Adliye çıkışı kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı
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Adliye çıkışı kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

27.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:44
Adliye çıkışı kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde adliyeden çıkartıldığı sırada kaçan hükümlü kısa sürede yakalanarak cezaevine götürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde adliyeden çıkartıldığı sırada kaçan hükümlü kısa sürede yakalanarak cezaevine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İşlemlerinin ardından cezaevine götürülmek üzere savcılıktan çıkartılan hükümlü, bir anda görevlilerin elinden kurtularak Salı Pazarı'nın kurulu olduğu alana doğru kaçtı.

Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs, ekipler tarafından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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