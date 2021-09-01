Adli yıl törenle kutlandı

Zonguldak Barosu tarafından Valilik binası önünde adli yıl kapsamında tören düzenlendi.

Zonguldak Barosu tarafından Valilik binası önünde adli yıl kapsamında tören düzenlendi.

Valilik binası önünde ki törene Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ve çok sayıda avukat katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Baro Başkanı Avukat Türker Kapkaç, "Yeni adli yılda Zonguldak barosu olarak yeni önemli görevimiz ülkemize demokrasimizi, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, hukuk devletini insan haklarına ve savunma hakkını sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni adli yılımızın ülkede hukuki güvenliği hızlı, adil bağımsız ve tarafsız yargıya güçlü bir savunmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Avukatlara karşı şiddet gündemimizde iken şu unutulmamalıdır, avukat kimsenin borcunu sebebi değildir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı