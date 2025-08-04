Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılıyor? - SON DAKİKA

Yargı camiasında yaz döneminin başlamasıyla birlikte verilen adli tatil, hukuk süreçlerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dava ve duruşmaların büyük ölçüde ertelendiği bu süreçte, pek çok kişi "Adli tatil ne zaman bitiyor?" ve "Mahkemeler hangi tarihte yeniden işlemeye başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılıyor? İşte, detaylar…

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye genelindeki adliyelerde her yıl düzenli olarak uygulanan adli tatil, 2025 yılı itibarıyla 20 Temmuz tarihinde başladı. Yargı süreçlerinde geçici bir duraksama anlamına gelen bu dönem, belirli dava türleri dışında duruşma ve işlemlere ara verilmesini kapsıyor. Vatandaşlar ve hukuk camiası tarafından merakla takip edilen süreçle birlikte "Adli tatil ne zaman bitiyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Mahkemeler ne zaman açılıyor

Adalet Bakanlığı'nın takvimine göre, adli tatil 1 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihten itibaren mahkemelerde duruşmalar, dava işlemleri ve yargılamalar kaldığı yerden devam edecek. Avukatlar, hakimler ve savcılar da adli faaliyetlerine tam kapasiteyle yeniden başlayacak.

Adli tatil süresince yalnızca tutuklu dosyaları, ihtiyati tedbir, nafaka ve acil icra işlemleri gibi istisnai yargı süreçleri işlenmeye devam ederken, diğer tüm dava ve duruşmalar 1 Eylül sonrasına erteleniyor.