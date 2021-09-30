Adıyamanlı ve yabancı öğrenciler piknikte bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyamanlı ve yabancı öğrenciler piknikte bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adıyamanlı ve yabancı öğrenciler piknikte bir araya geldi

Adıyaman Karacaoğlan Ortaokulu tarafından, yabancı uyruklu öğrenciler ile Adıyamanlı öğrenciler, düzenlenen yüzme ve piknik etkinliğinde bir araya geldi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Karacaoğlan Ortaokulu tarafından, yabancı uyruklu öğrenciler ile Adıyamanlı öğrenciler, düzenlenen yüzme ve Piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Sporla hayata tutunmak projesi kapsamında Adıyamanlı öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler ve öğrenci velileri, yüzme ve ilin kültürel bölgelerine yapılan gezi ile piknik etkinliğinde doyasıya eğlendi. Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ayhan Dursun, "Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan yaz tatili etkinlikleri kapsamında sunmuş olduğumuz "Sporla hayata tutunmak" isimli faaliyet programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi, bakanlık proje ofisinin de onayı ile hayata geçirilmiştir. Bu anlamda hazırlamış olduğumuz etkinliklerde bakanlığımızın da önemle üzerinde durduğu biçimde, yabancı uyruklu velilerimiz ve öğrencilerimizin sosyal hayata ve eğitim öğretime uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaç edindik. Bu kapsamda yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerimizi yüzme etkinliğimizde bir araya getirdik. Yine aynı öğrencilerimizin yabancı uyruklu ve Türk ailelerini yapmış olduğumuz gezi ve piknik etkinliğinde de bir araya getirdik. Yapmış olduğumuz bu etkinliklerin, hem eğitim öğretimdeki hem de sosyal yaşamdaki yabancı uyruklu öğrenci ve velilerimizin entegrasyonuna katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu manada bize bu imkanı sunan bakanlık proje ofisi yetkililerine ayrıca yapmış olduğumuz etkinliklere katılım sağlayarak destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyamanlı ve yabancı öğrenciler piknikte bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Alex Teixeira Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyamanlı ve yabancı öğrenciler piknikte bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:01:14. #1.17#