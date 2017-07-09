Adıyaman Okul Arkadaşları 42 Yıl Sonra Buluştu

Okul arkadaşları 42 yıl sonra buluştu



KIRŞEHİR Öğretmen Okulu'ndan 1974- 1975 eğitim ve öğretim yılı mezunları, 42 yıl sonra Diyarbakır'da bir araya geldi.



Telefon ve sosyal medya aracılığıyla birbirleriyle irtibata geçen Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Muş ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde oturan Kırşehir Öğretmen Okulu mezunları, 42 yıl sonra Diyarbakır'da bir araya gelip hasret giderdi. 20'li yaşlarda birbirlerinden ayrılan ve dede olduktan sonra buluşan okul arkadaşları, anılarını tazeledi. Diyarbakır'da 3 gün kalan okul arkadaşları, birlikte şehrin tarihi yerlerini gezip bol bol fotoğraf çekti.



Organizasyonu düzenleyen Halim İpek, Menap Şeker ve Nebi Karaaslan, buluşmayı geleneksel hale getirip gelecek yıl başka bir kentte buluşacaklarını söyledi. Adıyaman'dan buluşmaya katılan Aziz Turan ve Ramazan Doğan, çok heyecanlı anlar yaşadıklarını ve bundan sonraki her buluşmaya katılacaklarını ifade etti.