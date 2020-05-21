ADIYAMAN Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'
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ADIYAMAN Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'

Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'ADLİYEYE SEVK EDİLDİAdıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

21.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:09

Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'

Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep D., yanındaki polislere, oğlunun durumunu sordu. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi.

ADIYAMAN Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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