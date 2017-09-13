Adıyaman Kahta'da Kaza: 8 Yaralı

Kahta'da kaza: 8 yaralı



ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Diyarbakır karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Enes yönetimindeki 07 ADK 62 plakalı otomobil, Salkımbağı Köyü yakınlarında Mahmut Çılgın yönetimindeki 02 KC 764 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan Mehmet Günay, Mehmet Çılgın, Şerife Çılgın, Eren Çılgın, Emre Çılgın ve Fatma Zehra Çılgın yaralandı.



Yaralılar, kaza ihbarı ardından sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Adıyaman'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.