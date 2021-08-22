Adıyaman'ın tescilli "geven" balında yüksek rekolte beklentisi üreticinin yüzünü güldürdü
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Adıyaman'ın tescilli "geven" balında yüksek rekolte beklentisi üreticinin yüzünü güldürdü

Adıyaman'ın tescilli 'geven' balında yüksek rekolte beklentisi üreticinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üretilen tescilli geven balındaki rekolte artışı üreticiyi sevindirdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üretilen tescilli geven balındaki rekolte artışı üreticiyi sevindirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer, AA muhabirine, ülke genelinde kuraklık yaşanmasına rağmen arıcılık alanında iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Tuncer, "Tarımsal alanda yaşadığımız kuraklık, bal verimini olumsuz etkilemedi, tam tersine bal üretiminde artışlar bekliyoruz." dedi

Adıyaman genelindeki arıcılık ve bal üretimi hakkında bilgi veren Tuncer, "2020'de il genelinde 63 bin 450 kovandan 631 ton bal aldık. Bu yılki veri çalışmalarımız henüz devam ediyor ama geçen yıla göre bu yıl yüzde 15 artış bekliyoruz." diye konuştu.

İlçede 35 bin arılı kovan bulunuyor

Sincik Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar da ilçenin gelir kaynaklarından en önemlisinin arıcılık olduğunu ifade etti.

Bu yıl Arıkonak köyünde bal hasadına başladıklarını dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"İlçede tarımsal alanın az olması nedeniyle vatandaşlar balcılıkla geçimini sağlıyor. Burada büyük ve küçükbaş hayvancılık ve aynı zamanda arıcılık faaliyetleri yürütülmektedir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze kayıtlı 35 bin arılı kovan varlığımız bulunmaktadır. Arıcılarımız bu sezon rekoltede geçen yıla göre artış bekliyor. Arıcılık faaliyetlerine çeşitli projelerimizle devam ediyoruz.'

İlçede bitki florası bakımdan geven çiçeğinin yoğun olduğunu belirten Akar, 2016'da ilçede üretilen geven balına "Sincik Geven Balı" adıyla marka tescil belgesi aldıklarını hatırlattı.

Arıkonak köyünde arıcılık yapan Muhtar Mehmet Işık ise "Bu yıl köyümüzde hasada başladık, rekolte yüksek. İstediğimiz verimi inşallah alacağız. Balımız tamamen organik olduğu için il dışından ve yurt dışından sipariş alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Adıyaman'ın tescilli "geven" balında yüksek rekolte beklentisi üreticinin yüzünü güldürdü - Haberler
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